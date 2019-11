Iran-France: le rôle de la diplomatie médiatique souligné

Soulignant le rôle déterminant des médias, notamment les réseaux sociaux, dans les relations entre les pays, l'Ambassadeur de France en poste à Téhéran, Philippe Thiébaud, a déclaré qu'il était très important que les agences de presse, l'IRNA et l'AFP, puissent permettre à l'opinion public d'avoir des informations vérifiées et crédibles pour qu'une perception claire soit entre les deux pays.

*** Une volonté de promouvoir la coopération médiatique bilatérale

Ma présence ici avec une équipe de presse traduit notre volonté de renforcer les liens et d'avoir un meilleur échange d'informations entre l'IRNA et le service de presse de l'ambassade, a affirmé Monsieur l'Ambassadeur tout en se félicitant de sa première visite au début de sa mission au siège de l'agence officielle de la presse iranienne.

*** Vers une meilleure compréhension de la culture et des civilisations successives de l'Iran

Faisant référence à sa participation à une soirée, le 12 novembre 2019, à l’occasion d’annoncer la publication de l’ouvrage du spécialiste de l’Iran et historien de l’art, P. Ringgenberg, et du guide en français du Musée national d'Iran, le diplomate français a assuré «nous sommes tout à fait convaincus et attachés d'offrir des occasions aux visiteurs et aux touristes francophones de mieux découvrir la culture et des civilisations successives de l'Iran.

Le Musée national d’Iran et la prestigieuse revue Bokhara ont réuni un public nombreux le 12 novembre à l’occasion de la présentation de deux ouvrages en français : « L’anti-catalogue, le musée national de l’Iran – arts islamiques » de P. Ringgenberg, qui invite le visiteur à suivre une promenade poétique de salle en salle, et une version en français du guide du Musée national. Complémentaires dans leurs approches, ces deux ouvrages présentent les trésors archéologiques et artistiques du Musée national de manière pédagogique mais aussi ludique. Le directeur du Musée national, le directeur de la revue Bokhara et les Ambassadeurs de France et de Suisse sont intervenus pour rappeler toute la valeur du patrimoine culturel et archéologique de l’Iran ainsi que la nécessité du dialogue des cultures, lit-on sur le site de l'Ambassade.

*** le cinéma iranien apprécié par l'ambassadeur de France à Téhéran

Philippe Thiébaud a également évoqué la forte participation réussite des films et cinéastes iraniens dans les festivals français qui, selon lui, montre l'intérêt des Français à la culture et à la civilisation iraniennes et aux réalités en Iran.

Considérant les artistes et les figures culturelles et scientifiques comme les principaux opérateurs du développement des coopérations, l'ambassadeur a rappelé les manifestations culturelles organisées en Iran avec le soutien de l'ambassade de France, dont la plus récente, la cérémonie d’hommage à Jean-Claude Carrière, grande figure des liens culturels entre la France et l’Iran, le 7 novembre au Centre de la grande Encyclopédie de l’Islam à Téhéran.

Nous sommes très attachés et nous nous efforçons d'élargir les échanges et les coopérations franco-iraniennes dans le domaine culturel, a indiqué Monsieur l'Ambassadeur.

Jean-Claude Carrière, qui doit sa renommée à sa plume et à son immense contribution à la littérature, au théâtre et au cinéma, était à Téhéran pour faire découvrir un autre de ses talents : son coup de crayon. Exposés à la galerie Dastan de Téhéran, ses dessins, croquis, esquisses représentent des personnalités du monde artistique, des situations de la vie quotidienne ou encore des scènes et des paysages observés lors de ses voyage.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**