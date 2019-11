Iran/ Chine vers un renforcement de la coopération scientifique et technologique

Pékin (IRNA)- Le vice-président iranien chargé de la Science et de la Technologie, Sorena Sattari, a déclaré que l'Iran et la Chine développeraient leurs relations dans les domaines de la science et de la technologie.

Il a fait ces remarques à son arrivée à Shenzhen en Chine. Plus de 70 représentants de sociétés du savoir iraniennes l'accompagnent lors de sa visite en Chine. L'objectif principal de cette visite est de développer des relations dans les domaines de la science et de la technologie et la relation des entreprises basées sur la connaissance des deux pays. M. Sattari a indiqué que les moyens d'accroître les exportations de produits innovants, technologiques et basés sur la connaissance seraient discutés avec les autorités chinoises, ajoutant que les exportations de leurs produits sont fortement soutenues par le vice-président de la science et de la technologie. À cet égard, des représentants de la délégation iranienne de sociétés du savoir se sont rencontrés et ont eu des entretiens avec des sociétés chinoises à Shanghai. Faisant référence à la 21e Foire internationale des technologies de pointe en Chine, il a déclaré que cette exposition avait un grand potentiel pour les entreprises iraniennes du savoir. Le développement des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays est attendu, a déclaré le responsable iranien. Sattari est entré en Chine mardi à l'invitation du ministre chinois des Sciences et de la Technologie, Wang Zhigang.

