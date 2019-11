Le festival international du cinéma d'auteur de Rabat accueille 3 longs métrages iraniens

Le «Dressage» de 95 minutes de Pouya Badkoubeh et le «Château de Shirin» de Reza Mirkarimi seront en lice pour la section internationale de la 24e édition de l’événement.

«The African Violet» de Mona Zandi-Haqiqi est également représentant de l’Iran à la section Cinéma du Monde du festival international du cinéma d'auteur de Rabat 2019.

Le drame familial iranien le «Château de Shirin» a déjà remporté trois prix au Festival international du film de Shanghai: le prix du meilleur acteur, le prix du meilleur réalisateur et le gobelet d’or.

Le film a également remporté deux prix au Festival international du film Art House de Batoumi en Géorgie et a été sélectionné comme meilleur film, selon la critique du Festival du film Eurasie occidental et oriental (Orenburg, Russie). Le prix du meilleur réalisateur du 4e Festival international du film de Slemani en Irak et le prix du meilleur film décerné au prix Int’l Film Award "Est-Ouest. Golden Arch" en Russie font également partie des honneurs reçus par le film. Il a récemment remporté deux prix au 56ème Festival du film orange doré d’Antalya en Turquie.

«La violette africaine», de 93 minutes, est un drame qui parle de Shokouh, une femme qui découvre que son ex-mari, Fereydoun, a été placé dans une maison de retraite par leurs enfants. Elle et son second mari prennent une mesure peu conventionnelle pour prendre soin de Fereydoun chez eux.

«La violette africaine» a été projeté à plusieurs reprises dans le monde, y compris le 2e Festival du film iranien MSP aux États-Unis, le 25e Festival international du film de Vesoul sur le cinéma asiatique en France, le Festival iranien d’Édimbourg 2019 en Écosse et le 24e Festival international du film de Busan en Corée du Sud. Il a remporté le prix spécial du jury au Festival du film de Tripoli 2019 au Liban.

Le Festival international du film d'auteur de Rabat (FICAR) est consacré au cinéma d'auteur,

un vrai cinéma d'art et de pensée sous toutes ses formes, à braver les films, exigeants, intelligents, voire radicaux qui détruisent les clichés.

Le long métrage iranien a remporté le prix du meilleur premier film au 36e Festival international du film Fajr en Iran, le prix du meilleur film au Festival international du film oriental 2019 à Genève en Suisse, le premier film présenté au 4e festival CineIran au Canada, le prix Golden Gazelle du meilleur Long métrage au 7ème Festival international du film persan en Australie, jury du 68ème Festival international du film de Berlin en Allemagne, prix du meilleur réalisateur au 17ème Festival international du film de Dhaka au Bangladesh, prix du meilleur film au Festival du film iranien en République tchèque et Prix du Collège des étudiants du 29e Festival international du cinéma pour la jeunesse Ciné Junior en France.

« Dressage » raconte l'histoire de Golsa et de ses amis qui, motivés principalement par l'ennui plutôt que par la cupidité, dévalisent un magasin.

L'événement cinématographique devrait se dérouler à Rabat dans le nord du Maroc, du 16 au 22 novembre 2019.

