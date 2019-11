Droits de l’homme/résolution anti-iranienne : réaction de Téhéran

Téhéran (IRNA)- Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, réagissant, mardi soir, à une résolution anti-iranienne sur les droits de l’homme émise par la Troisième Commission de l'Assemblée générale, a insisté sur le fait que l'Iran avait toujours été attaché aux droits humains et s’est efforcé de les défendre dans le cadre de ses intérêts nationaux et sécuritaires et sur la base des exigences religieuses mises en valeur et réclamées par de la Charia la Charia (Islam).