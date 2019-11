Sismologie : l’Iran, la France et l’Italie autour d’un projet commun

Téhéran (IRNA)-L’Institut iranien de Sismologie a travaillé avec de nombreux pays occidentaux et asiatiques qui avaient besoin de nos connaissance scientifiques dans le domaine de la sismologie », a déclaré le directeur adjoint de l’Institut pour la Technologie, Mohammad Davoudi, avant de faire part d’un projet commun entre l’Iran, la France et l’Italie sur « la découverte plus minutieuse de la croûte du plateau iranien».

Mohammad Davoudi s’exprimant à l’occasion d’une interview accordée à l'IRNA a ajouté : « D'autres activités, notamment des études au niveau de la maîtrise (Bac+6) et du doctorat avaient été prévues à l'Université de Damas en Syrie, mais elles ont été suspendues en raison de la crise dans le pays ». Cette autorité a déclaré que l’Iran est devenu autosuffisant en expertise géotechnique sismique. M.Davoudi a également ajouté que l’Instit iranien de Sismologie participe activement à la recherche scientifique à cette fin et examine les problèmes géotechniques sismiques du pays avec les sciences du jour. « Ces dernières années, de bons progrès ont été réalisés et ces études sont menées avec une grande précision dans le pays », a-t-il encore déclaré. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**