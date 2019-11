Anniversaire du Prophète : amnistie pour 32 prisonniers sécuritaires annoncée par le Leader

A l’occasion de la joyeuse anniversaire du du Bien-Aimé Prophète, Mohammad (Que le Salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendances), le président du Pouvoir judiciaire iranien, l’ayatollah Ebrahim Raïsi, a adressé une lettre à l’honorable ayatollah Khamenei lui proposant l’amnistie et la réduction de peines de 3552 prisonniers condamnés par les tribunaux publics, par ceux de la Révolution et par les organismes judiciaires des Forces armées.

Parmi ces prisonniers se trouvent 32 détenus sécuritaires (des milieux estudiantin et médiatique) qui ont bénéficié de cette amnistie du Leader, prononcée ce jeudi 14 novembre, suite à une lettre séparée du pouvoir judiciaire.

Selon le rapport du Service de la presse du Pouvoir judiciaire iranien, ce geste est unique par le nombre de condamnés graciés, suite à la demande de la Haute autorité de la Justice iranienne, Ebrahim Raïssi, et l’assentiment du Leader.

Il est également unique dans son genre car il s’agit de la première grâce accordée aux prisonniers sécuritaires.

Ce genre de décision émanant du Leader de la Révolution est une tradition islamique, renouvelée tous les ans lors des grandes occasions islamiques comme la fête d’al-Fitr, d’al-Adha et autres fêtes islamiques ou occasions.

