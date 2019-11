L'Iran n'est pas à la recherche d'un empire (Rohani)

En ce jour béni, qui est l'anniversaire du prophète, nous prions Dieu pour l'unité et la fraternité dans le monde de l'islam afin de pouvoir remporter une grande victoire contre toutes les formes d'oppression et d'agression », a déclaré le président Rohani vendredi lors de la réunion des participants à la 33e Conférence internationale de l'unité islamique avec le guide suprême de la révolution islamique.

«Aujourd'hui, nous, disciples du prophète, cherchons à former un gouvernement basé sur son modèle et non à la recherche d'un empire», a déclaré le président ajoutant que «Notre influence dans la région ne tient pas à notre force militaire, à nos capacités scientifiques et géographiques et à notre position géographique stratégique. Notre influence est due à la révolution islamique et à son influence qui a conquis les cœurs».

Nous croyons en une révolution qui promeut l'islam et les valeurs morales du prophète; et aujourd'hui, le fait que les habitants de l'Irak, de la Syrie, du Liban, du Bahreïn, du Yémen, etc. se sentent proches de l'Iran tient à l'attrait et au message de la révolution islamique sur la voie du prophète de l'islam », a ajouté le président.

