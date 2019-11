Partager des expériences scientifiques: l'Iran prêt à coopérer avec l'UNESCO

Lors de sa rencontre ce jeudi avec Azoulay, en marge d'une réunion de l'UNSECO à Paris, Gholami a évoqué les réalisations remarquables de l'Iran dans les domaines scientifique et universitaire, et a souligné que Téhéran est prêt à échanger des expériences avec l'UNESCO sur des questions pertinentes.

Il a souligné l'importance des activités de l'UNESCO dans les domaines scientifique, éducatif et culturel au niveau mondial et a déclaré «compte tenu des réalisations scientifiques et culturelles du pays au cours des dernières décennies, la République islamique d’Iran est disposée à promouvoir le niveau de coopération régionale et internationale sur des questions pertinentes.»

Pour sa part, la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay, a évoqué la brillante histoire de la République islamique d'Iran dans les domaines de la civilisation, de la science et de la culture et a appelé à tirer parti de toutes les capacités existantes pour la promotion des relations bilatérales.

Elle a qualifié les progrès de l’Iran dans les domaines scientifique et technique d’occasion pour la promotion des relations de l’Iran avec l’UNESCO et a désigné l’Iran comme l’un des membres actifs et influents de cet organisme scientifique international.

