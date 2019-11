Le festival de cinéma iranien de Vitré dévoile son comité de sélection

Le comité de sélection du festival de cinéma iranien de Vitré se compose d'Abolfazl Jalili, président du jury, Pierre Méhaignerie, maire de Vitré, Seyyed Ali Reza Khalili, président du Centre Franco-Iranien, Jean-Claude Voisin, historien-archéologue spécialisé sur le Moyen-Orient et l'Iran, Seyyed Vahid Yaghoubi, chercheur dans le domaine de la culture et de la littérature françaises, Laurent Garreau, Président fondateur de l'association culturelle Garromédia, et Madame Fatemeh Shademan, membre du comité de rédaction du magazine Paris-Téhéran.

«Yeva» d'Anahid Abad, «Appendix» de Hossein Namaz, «The Villa Dwellers» de Monir Qeidi, «Leaf of Life» d'Ebrahim Mokhtari, «Motherhood» deRoqayeh Tavakkoli, «A House on 41st Street» de Hamidreza Qorbani, «Dance of Dust» d'Abolfazl Jalili, «Take a Seat, Darling» et «The Road Is Beautiful» les deux réalisés par Ali Nazari and documentary films «Starless Dream» de Mehrdad Oskui, «Girls» de Fery Malek-Madani et «Iran Runs out of Water» de Laurent Cibien et Komeil Sohani figurent sur la liste des films iraniens qui seront projetés dans la première édition de Nouvelles images d’Iran.

