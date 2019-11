L'Iran atteint la technologie de fabrication de conteneurs d'expédition (ministre)

Téhéran (IRNA)- La République islamique d'Iran, en s'appuyant sur les capacités nationales et sur les potentiels des entreprises axées sur le savoir, s'est dotée de la technologie de fabrication d'équipements portuaires et d'expédition de conteneurs pour l'exportation, a déclaré le ministre des Routes et du Développement urbain, Mohammad Eslami.

«Les compagnies de navigation étrangères ont retiré leurs conteneurs de la République islamique d’Iran cette année et ont posé de sérieux problèmes au secteur des exportations pour le secteur maritime iranien, mais le pays a réussi à fabriquer des conteneurs standard reposant sur le savoir-faire technique de haut niveau des industriels nationaux et sur la capacité scientifique de ses sociétés de connaissance, a déclaré le ministre iranien vendredi lors d'une cérémonie locale à Ispahan. Malgré les sanctions américaines imposées au pays, le pays est parvenu à poursuivre son développement et à progresser sur la scène internationale, selon le ministre des Routes. L’atteinte des technologies de l’aviation est la plus difficile du secteur des routes et de l’urbanisme, a-t-il déclaré, ajoutant: «En nous appuyant sur l'aide du Dieu Tout-Puissant, nous avons réussi à atteindre ces technologies». Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

