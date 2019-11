Foot: l’Iranien Beyranvand, candidat pour le meilleur joueur de l’Asie

On connaît le nom des 3 joueurs nominés pour le titre The Best et le prix final de meilleurs de l’année de l’Asie. La Confédération de l’Asie a dévoilé les trois gardiens finalistes. Sans surprise on retrouve, le gardien iranien Alireza Beyranvand , Tomoaki Makino, le footballeur stoppeur japonais et Akram Afif, l’attaquant qatari.

Outre Beyranvand, autres Iraniens à savoir Sardar Azmoun pour la Ligue des légionnaires de l'année, Katayoun Khosroyar, pour la section des meilleures entraîneuses, Mehdi Javid pour la section des meilleurs joueurs de futsal et la Fédération iranienne de football parmi les meilleures fédérations inspirantes font partie des aspirants au trophée The Best de l’Asie.

Les premières de football asiatique seront dévoilées lors d'une cérémonie à Hong Kong le 2 décembre 2019.