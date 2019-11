Hoseini écrit l'histoire en remportant la première médaille historique de l'Iran

Samedi 16 novembre 2019, lors de la première journée du tournoi international de la Coupe de Naim Suleymanoglu organisé en Turquie, qui compte pour le classement par points de la qualification olympique, la jeune athlète iranienne Seyyed Elham Hoseini a rivalisé ses trois adversaires.

Elham Hoseini a réussi à soulever 88 kg (arraché) et 110 kg (épaulé-jeté) et a réalisé un total de 198 kg. Elle a gagné la médaille de bronze de 76kg et offre à l'Iran sa première médaille historique en haltérophilie féminin.

