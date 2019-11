Téhéran (IRNA)- En plus des escrimeurs iraniens, les équipes de Belgique, d'Italie, d'Ouzbékistan, de Jordanie, de Kazakhstan, de Tunisie, d'Espagne, de Turquie, de Roumanie, d'Irak, de Koweït et d'Ukraine se sont déjà dit prêtes à participer dans les compétitions internationales de sabre qui seront déroulées les 23 et 24 novembre 2019 à Téhéran.

