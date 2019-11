Téhéran condamne les propos hypocrites de Pompeo sur l’Iran

Dans une déclaration, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mousavi, a condamné dimanche les propos grossiers de Mike Pompeo sur les récents troubles en Iran, qui ont éclaté dans certaines villes iraniennes à la suite de la décision du gouvernement d'augmenter les prix de l'essence.

Le porte-parole iranien a déclaré que la noble nation iranienne était bien consciente du fait que la sympathie hypocrite du secrétaire d'État américain avec un certain nombre d'émeutiers dans le pays n'était pas fondée sur l'honnêteté, ajoutant que le comportement répréhensible d'un certain nombre de personnes se livrant au sabotage n'a rien à voir avec le comportement de la majorité du peuple iranien vigilant et perspicace.

Il a ajouté que Pompeo sympathisait avec le même peuple iranien qui vit sous le terrorisme économique américain (sanctions), affirmant que le secrétaire d’État américain était la même personne qui cherchait à affamer le peuple iranien pour le faire céder aux pressions américaines.

