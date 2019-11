Larijani souligne l'expansion des relations Iran-Géorgie

Faisant référence aux relations chaleureuses entre les deux pays, M. Larijani a exprimé l'espoir que les négociations en cours visant à l'amélioration des relations bilatérales porteraient leurs fruits.

«Un grand nombre d'entreprises iraniennes peuvent fournir des services d'ingénierie à la Géorgie», a-t-il déclaré.

Le président du groupe d'amitié parlementaire Iran-Géorgie, Shalva Kiknavelidze, a pour sa part appelé l'amélioration des relations entre l'Iran et la Géorgie et évoqué l'amélioration de la coopération entre les ambassades des deux pays afin de renforcer les liens économiques et touristiques.

M. Kiknavelidze a également rencontré dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.

Lors de cette réunion, Zarif a souligné le rôle des groupes parlementaires dans le renforcement des liens communs dans divers secteurs, notamment le tourisme, les transports et l’énergie.

