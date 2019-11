Mahathir Mohamad invite Rohani à se rendre en Malaisie

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Malaisie, Datuk Wira Haji Marzuki bin Haji Yahya, a rencontré dimanche à Téhéran le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. Ils ont abordé diverses questions relatives aux relations bilatérales sur le terrain et à des domaines d'intérêt mutuel.

Lors de la réunion, M. Zarif a souligné les possibilités existantes d'élargir la coopération entre l'Iran et la Malaisie, notamment sur la base des caractéristiques communes des économies des deux pays, et a évoqué la coopération dans le domaine des entreprises de la connaissance comme une opportunité qui pourrait servir la coopération des deux pays.

L’envoyé spécial du Premier ministre malaisien a remis à Zarif la lette d'invitation officielle du Premier ministre Mahathir Muhammad au président iranien à participer à l’édition 2020 du Sommet des dirigeants de l’information et des technologies de l’information qui se tiendra à Kuala Lumpur pour discuter des problèmes et des difficultés du monde islamique et pour trouver des solutions à la nouvelle situation dans les nouvelles circonstances internationales.

