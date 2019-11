Haltérophilie: une nouvelle médaille pour l'Iran en Turquie

Trois athlètes iraniens ont assisté au tournoi international de Naim Suleymanoglu, considéré comme l’épreuve de qualification olympique 2020.

Les Jeux olympiques d'été de 2020, connus officiellement sous le nom de Jeux de la XXXIIe Olympiade, est un prochain événement multisports international qui se déroulera du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo, au Japon. Des épreuves préliminaires dans certains sports débuteront le 22 juillet.

Mousavi avec le record de 169 kg en catégorie arraché et 211 kg en clean et jerk et 380 au total occupe la deuxième place. Le rival qatari s'est classé premier dans l'événement.

De son côté, Reza Biralvand, en 96 kg, a battu le record de 160 kg d’arachide, 201 kg d’épaule et de 361 kg au total.

En plus, Samedi 16 novembre 2019, lors de la première journée du tournoi, Seyyed Elham Hoseini a réussi à soulever 88 kg (arraché) et 110 kg (épaulé-jeté) et a réalisé un total de 198 kg. Elle a gagné la médaille de bronze de 76kg et offre à l'Iran sa première médaille historique en haltérophilie féminin.

