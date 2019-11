Début à Genève du Forum mondial de la CNUCED avec la participation de l'Iran

La délégation de la République islamique d'Iran dirigée par Rahmatollah Akrami, vice-ministre de l'Economie et des Finances, a pris part à cette conférence internationale.

La Conférence constitue un forum biennal régulier pour échanger des données d’expérience et des points de vue entre gouvernements, organisations internationales, universités et société civile sur les développements en cours, notamment les problèmes de gestion de la dette dans le contexte macroéconomique plus large.

