Lors du championnat du monde d'escrime qui s'est tenue en Égypte, l'équipe d'Iran a gagné 30 points et a glissé au cinquième rang dans le nouveau classement mondial.

Les sud-coréens griment au premier rang mondial et l'Hongroie et l'Italie se sont classées respectivement deuxième et troisième.

