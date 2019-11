Un arbitre iranien de karaté aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

Envoyant une lettre à l’adresse de la Fédération iranienne de Karaté, la Fédération mondiale de karaté (WKF) à inviter Javad Salimi, président du comité iranien d'arbitres et membre du Conseil d'arbitrage mondial et asiatique, à se arbitrer et juger aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le Karaté fera son apparition aux JO de Tokyo les 6, 7 et 8 août 2020.

Javad Salimi, aux côtés de 13 autres arbitres, jugera cette Première Olympique.

Il s’agit de la troisième intervention de l’arbitre international iranien aux jeux olympiques après ceux de la Jeunesse de 2018 et les Jeux olympiques côtiers de 2019.

Il s’agit de l’unique occasion pour Tokyo d'organiser la première compétition olympique de Karaté dans le pays d’origine. Cette branche martiale est considérée comme un sport additionnel pour 2020, sans garantis qu'il figure aux jeux olympiques suivants.

