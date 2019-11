Kish(IRNA)-La onzième édition des opportunités d’investissement international et la sixième exposition internationale sur la Banque, l’Assurances et la Privatisation (Kish Invex 2019) ont débuté ce lundi soir avec la participation de 300 entreprises nationales et étrangères sur l’île de Kish.

Prévue pour 4 jours, l'exposition se tiendra au centre du Salon international de Kish jusqu'au 21 novembre 2019. Sont présents à la manifestation, des délégations diplomatiques et économiques de plus de 15 pays du monde, 40 acteurs internationaux représentants de 25 pays et 260 acteurs iraniens. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

