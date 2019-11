Le stock d'eau lourde de l’Iran dépasse le plafond de 130 tonnes, confirme l’AIEA

Faisant part de cette nouvelle, l’Ambassadeur et le Représentant permanent d’Iran auprès des organisations internationales à Vienne, Kazem Gharib Abadi, a ajouté : « A la suite de la notification faite par l’Iran à l’Agence samedi (17 novembre), les inspecteurs de l’AIEA se sont rendus sur les installations de l’eau lourde d’Arark pour examiner de près le rapport. Les réserves d'eau lourde de l'Iran s'élevaient désormais à 131,5 tonnes métriques, ont confirmé les inspecteurs.

Ces mesures vont dans le cadre de la quatrième étape du plan de la réduction graduelle par l’Iran des engagements liés au Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien (PGAC) en réaction au retrait unilatéral, il y a plus d’un an, de Washington du Plan global d’action commun sur le nucléaire (PGAC) et de l’échec des Européens de tenir leurs engagements.

Face à l'absence du résultat escompté prévu dans l’accord multilatéral de 2015 et dans les discussions autour du pacte après le retrait trumpien, le président iranien Hassan Rohani a annoncé avoir ordonné l'abandon de toute limite à la recherche et au développement en matière nucléaire. Objectif : doter le pays de tout ce dont il a besoin pour l'enrichissement à des fins civiles de l'uranium.

