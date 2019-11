La Russie prête à vendre des armes à l'Iran

Le chef du Service fédéral de coopération militaire et technique (FS VTS), Dmitry Shugaev, s’exprimant à l’occasion d’une interview accordée le lundi 19 novembre à l’agence russe, Ria Novosti, a déclaré que la partie russe était prête pour entrer en discussions sur les modalités de coopérations Téhéran-Mosouc pour la ventre d’armes, à condition que les dits plans soient mis en œuvre après la levée de l'embargo international sur les armes ».

S’agissant de cette question le Président Rohani avait déclaré, il y a deux semaines : « La résolution de l'ONU interdit aux Iraniens de fournir des armes depuis des années et nous ne pouvons pas vendre nos armes, mais si nous restons dans l’accord nucléaire, l'embargo sur les armes iranien sera levé l’année prochaine et nous pourrons facilement acheter et vendre des armes. »

