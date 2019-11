Zarif qualifie de « mensonge honteux », le prétendu soutien affiché par les autorités US au peuple iranien

Téhéran (IRNA)- Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, réagissant aux allégations interventionnistes et hypocrites avancées par le Secrétaire d'État américain et certains gouvernements européens sur les récents troubles déclenchés dans des villes iraniennes a déclaré : « Un régime qui bloque, avec son terrorisme économique, à l'Iranien lambda, aux malades et aux personnes âgées, l’accès à l’aliment et au médicament, ne peut jamais se poser en défenseur du peuple iranien ».

« Ce n’est pas la peine que ce droit légitime du peuple iranien soit, hypocritement rappelé et soutenu par les régime qui ont officiellement pour objectif de faire plier l’Iran devant leurs désidératas illégitimes et illégaux, et cela par une pression économique ciblant les citoyens ordinaires qui ne lésine sur rien et n’épargne aucun domaine ni l’aliment ni le médicament », a insisté Zarif. Mohammad Javad Zarif a qualifié de « mensonge honteux » le prétendu appui des autorités américaines au peuple iranien exposé suite aux protestations déclenchées après une décision du gouvernement iranien sur l’augmentation, vendredi, du prix de l’essence afin de rééquilibrer le taux de consommation national. « M. Pompeo doit, avant tout, répondre, de ses actes terroristes et de ses crimes contre l’humanité perpétrés manifestement contre le peuple iranien », a martelé Zarif. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

