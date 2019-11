Deux touristes français disparus, retrouvés près de Zanjan

« Les deux touristes français étaient portés disparus dans le village d’André de Masouleh situé dans la belle partie de la forêt de Fouman, à cinq kilomètres de Masouleh, à la frontière entre Guilan et Zanjan sur la route reliant Masouleh à Khalkhal », a déclaré le DG du Croissant-Rouge de Guilan, Mehdi Valipour, dans une interview accordée le mardi 19 novembre à IRNA.

« Une fois informé de la situation, une équipe de secours de la ville de Fouman épaulée par d’autres groupes, a recherché le couple français et ont fin par le retrouver sain et sauf à 4 heures du matin près de Zanjan », a-t-il ajouté.

Selon les dernières statistiques, plus de 14 000 jeunes membres et plus de 8 633 bénévoles travaillent pour la Société du Croissant-Rouge de Guilan.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**