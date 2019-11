Téhéran (IRNA)-Le 19e Salon international des appareils ménagers ouvre ses portes avec la participation de plus de 400 entreprises nationales et étrangères sur les locaux de la Foire permanente internationale de Téhéran, avec la présence active des entreprises allemandes, chinoises et turques.

Le nombre de sociétés nationales et étrangères présentes à l’exposition a été estimé à 394 pour la partie intérieure et 27 pour les homologues étrangers, dans un salon ayant une superficie de 28.116 mètres carrés. Le salon sera ouvert au public pendant quatre jours, jusqu'au 22 novembre. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

