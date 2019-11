Bandar Abbas, une destination magnifique en toutes saisons

Qu'il s'agisse de places, de bâtiments historiques ou d'attrais naturels, Bandar Abbas use de toutes ses charmes pour attirer de nombreux curieux. Nous vous proposons à découvrir à travers cet article, la ville de Bandar Abbas. C'est une ville iranienne qu'il faudrait visiter en toutes saisons.

A la découverte de la ville de Bandar Abbas

Située au bord du golfe Persique, Bandar Abbas la capitale de la province d'Hormozgan (sud) vous accueille dans un environnement caractérisé par une richesse naturelle et historique. La ville s'étend sur une superficie de plus de 70 km² et abrite une population de plus de 543 000 selon le dernier recensement. Cela fait d'elle la première ville d'Hormozgan la plus peuplée. Avec ses infrastructures et sa position stratégique près du détroit d'Ormuz, elle est le chef-d'œuvre de la région.

Bandar Abbas vous invite à découvrir toutes ses attractions touristiques comme la grotte de sel de Khersin, la station thermale de Genoo, les réservoirs d’eau de la période safavide Berkeh-hâye Bârân et le pont Lâtidân et … .

Bandar Abbas est l’un des principaux centres stratégiques et commerciaux de l’Iran sur les côtes du golfe Persique et de la mer d’Oman. Elle atteint les hauts plateaux et les montagnes du nord et la mer du sud. Bandar Abbas a été l'un des principaux ports iraniens sur la route de la soie, de sorte que les caravanes commerciales passent par les procédures douanières de cette ville et utilisent cette route pour transporter leurs marchandises en Europe, en Afrique et en Amérique.

De nos jours, Bandar Abbas est l'un des ports de commerce les plus importants d'Iran et il est très populaire parmi la population en raison de ses marchés, de ses centres commerciaux, de sa mer libre et de son golfe, ainsi que de ses attractions historiques. Bandar Abbas est actuellement le plus grand port d'Iran.

Que voir et que faire lors d’un séjour dans la ville de Bandar Abbas?

Avec ses potentialités et ses nombreux attraits, Bandar Abbas vous offre l’occasion de visiter plusieurs lieux et sites pittoresques comme :