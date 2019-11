Rohani souligne le rôle du secteur privé dans le développement de la coopération Iran-Zimbabwe

Le nouvel ambassadeur du Zimbabwe en Iran, Christopher Mapanga, a rencontré ce mardi 19 novembre 2019 le président Rohani pour lui remettre ses lettres de créances.

Nous avons constamment soutenu le Zimbabwe quand il était sous sanctions, et aujourd’hui, en ce qui concerne les pressions exercées par les États-Unis sur les deux pays, les relations et la coopération devraient s’approfondir, a insisté le président Rohani soulignant que les secteurs privés des deux pays devraient être encouragés à collaborer plus étroitement afin de promouvoir les relations commerciales.

M. Christopher Mapanga a pour sa part déclaré qu'en fait, des ennemis communs avaient imposé des sanctions aux peuples iranien et zimbabwéen pour les mettre sous pression, et nous devons s'y opposer avec fermeté.

Il a souligné que l’amitié entre les deux gouvernements et les deux nations était impérative, ajoutant, «En ce qui concerne l'état actuel des relations entre les deux pays, ces relations devraient aller plus loin dans l'intérêt des deux nations».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**