Les nouveaux ambassadeurs iraniens dans 9 pays rencontrent le président Rohani

Lors de la réunion, le président a souhaité aux nouveaux ambassadeurs beaucoup de succès et les a exhortés à présenter les capacités et le potentiel de l'Iran aux investisseurs et aux secteurs privés de leur pays de mission.

Le président a également souligné l'importance de développer les relations économiques et la coopération entre les secteurs privés.

Se référant à Mme Vadiati en tant que nouvelle ambassadrice iranienne en Finlande, Rohani a souligné que la présence des femmes à différents niveaux de la direction constituait l'une des politiques les plus importantes du gouvernement.

Mme Vadiati, ambassadeur en Finlande, M. Shariati, ambassadeur au Congo, M. Mofatteh, ambassadeur en Nouvelle-Zélande, M. Hosseini, ambassadeur au Pakistan, M. Mirza Agaei Chalaksarai , ambassadeur en République de Guinée, M. Barmaki, ambassadeur au Kenya, M. Dehshiri, ambassadeur au Sénégal, M. Raouf Sheibani, ambassadeur au Turkménistan et M. Arbab Khales, ambassadeur en Tunisie ont présenté au président Rohani un rapport sur l'état des relations entre l'Iran et son pays de mission.

