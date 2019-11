Téhéran se félicite de la consolidation de ses liens avec Phnom Penh (Rohani)

S'exprimant mardi 19 novembre lors d'une réunion avec le nouvel ambassadeur cambodgien accrédité alors qu'il recevait sa lettre de créance, le président Hassan Rohani a déclaré: «Le Cambodge peut jouer un rôle important dans le développement des relations entre l'Iran et les pays membres de l'ANASE».

La République islamique d’Iran est prête à développer sa coopération économique avec le Cambodge, a-t-il poursuivi.

Le nouvel ambassadeur de Cambodge accrédité à Téhéran a présenté sa lettre de créance au président Rohani et a déclaré: «La coopération économique et l'amitié entre les deux gouvernements et les deux nations sont très étroites et nous devrions essayer de renforcer davantage ces liens.»

Soulignant que la République islamique d'Iran et le Cambodge ont eu des points de vue proches dans les communautés internationales, a-t-il déclaré réitérant que le Cambodge soutenait les positions régionales et mondiales de Téhéran et cherche des relations meilleures et plus amicales avec l'Iran.

