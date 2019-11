Les liens étroits entre les nations iranienne et pakistanaise un «atout précieux pour l'approfondissement des liens»

Téhéran (IRNA)- Le président iranien Hassan Rohani a souligné l'importance d'approfondir les relations bilatérales entre l'Iran et le Pakistan et a déclaré «Les relations étroites entre les nations iranienne et pakistanaise constituent un atout précieux qui peut être utilisé en faveur du développement encore davantage des relations dans différents domaines d’intérêt mutuel».

Le président Hassan Rohani a reçu mardi 19 novembre le chef d'état-major de l'armée pakistanaise Qamar Javed Bajwa et a déclaré: «Les relations entre Téhéran et Islamabad doivent se développer davantage que dans l'état actuel». La République islamique d’Iran a construit les pipelines de la paix jusqu'à la frontière pakistanaise et nous sommes tout à fait prêts à renforcer la coopération à cet égard, a assuré le président Rohani. En ce qui concerne l'importance de la sécurité aux frontières il a déclaré «Heureusement, nous assistons à des développements positifs à cet égard et nous sommes confiants qu'avec la détermination des deux côtés, nous pourrons faire face à la contrebande et aux passeurs». Qamar Javed Bajwa, chef d'état-major de l'armée pakistanaise, a quant à lui déclaré: «Aucun pays ne peut saper les bonnes relations entre le Pakistan et l'Iran». «Le Pakistan utilisera tous les potentiels et différentes méthodes pour approfondir davantage la coopération commerciale et économique, et est prêt à promouvoir sa coopération actuelle», a-t-il conclu. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**