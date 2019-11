Iran/Suède : un nouvel ambassadeur a remis sa lettre de créance à Rohani

Hassan Rohani a tenu ces propos à l’occasion d’une audience accordée au nouvel ambassadeur suédois, Mattias Lentz, en poste à Téhéran.

S’attardant sur les bonnes et stables relations commerciales et politiques qu’entretiennent l’Iran et la Suède le Président Rohani a émis l’espoir de voir les relations entre les deux pays continuer et se développer sans être sapées par les sanctions illégales imposées par les États-Unis.

Il a salué à cette occasion la position du gouvernement suédois pour le maintien du Plan global d’action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC) et le respect des engagements liés à l’accord par toutes les parties signataires avant de réitérer sur la position de Téhéran qui est pour continuer de respecter ses obligations de 2015.

Il a également évoqué cette question que l'AIEA continue de surveiller les activités nucléaires à des fins civiles de l'Iran.

« La réduction par l’Iran de certains des engagements liés au PGAC a été effectuée au titre même de l’accord multilatéral nucléaire et reste réversible et dès que les autres parties signataires reviendront dans la mise en œuvre de leurs obligations, l'Iran respectera aussi les siens », a-t-il renchéri.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**