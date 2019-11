La coopération médicale Iran-Russie se renforce

La réunion s'est tenue mardi 19 novembre à l'hôtel Holiday de Moscou dans le cadre de la Commission mixte sur la coopération entre les deux pays et dans le cadre d'un séminaire d'une journée sur les conditions et modalités d'enregistrement des médicaments et des fournitures médicales en Russie avec la participation de l'ambassadeur d'Iran en Russie, Mehdi Sanaei.

En signant un accord avec l'Union économique eurasienne, la partie iranienne a trouvé une capacité complémentaire à son potentiel dans ce domaine pour fournir ses produits au vaste marché eurasien, selon l'ambassadeur Mehdi Sanaei.

Il a également appelé les militants des secteurs public et privé iraniens à saisir cette occasion, et compte tenu de la politique d'indigénisation du gouvernement russe dans ce domaine, ils prennent également des mesures pour produire et indigéniser des produits iraniens sur le territoire russe.

Les discussions d'aujourd'hui constitueront un cadre pour l'exportation de médicaments vers l'Union économique eurasienne, a estimé Dmitry Kostennikov, vice-ministre de la Santé de la Fédération de Russie.

