Début à Moscou de la 1ère Conférence internationale de la mondialisation en Asie contemporaine

Des représentants de l'Iran, de la Chine, de l'Inde, du Pakistan, de la Corée du Sud, de la Serbie, de l'Indonésie, du Vietnam, de la Turquie, du Sri Lanka et de la Russie ont assisté à la conférence.

La conférence internationale, qui couvre plusieurs grandes régions d’Asie, vise non seulement à réunir des experts régionaux et des orientalistes des régions HSE, Moscou et Russie, mais également à créer une plate-forme ouverte et permanente d’experts fondée sur le HSE afin de mettre au point un nouveau format pour les études orientales et régionales russes. .

Il est prévu que cette conférence devienne annuelle et les questions d'actualité relatives au développement socio-économique et politique de chaque pays et de l'ensemble des régions seront examinées ici de manière régulière.

L’ambassadeur iranien à Moscou, Mehdi Sanaï, prononcera également un discours lors de la conférence.

