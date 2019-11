Golfe d’Aden : la Marine iranienne a envoyé 64 groupes navals dans les eaux internationales

S’exprimant lors d’une réunion avec des cadets de la marine iranienne, le contre-amiral Khanzadi a déclaré que la durabilité de la sécurité était une condition préalable à la stabilité des activités économiques.

« En raison des conditions de sécurité spéciales dans la région de la mer Rouge et des insécurités causées par les activités terroristes qui menacent nos compagnies de navigation, la marine iranienne accorde une attention particulière à cette région, considérée comme une étendue d’eau peu sûre », a déclaré le commandant de la marine iranienne.

Soulignant que les forces armées font partie des éléments qui assurent la sécurité de toute une société et la consolident, le contre-amiral Hossein Khanzadi a poursuivi : «Les forces armées sont responsables de la sécurité nationale. Une partie de la sécurité concerne les affaires internes nationales et une autre concerne défendre les intérêts nationaux à l’extérieur des frontières du pays ».

« Il s’agit des forces et des opérations dissuasives qui sont défenseurs de l’intégrité territoriale de tout un pays face aux menaces », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que jusqu’à présent, la marine avait envoyé 64 groupes navals dans les eaux internationales afin de défendre les intérêts du pays.

« En plus des groupes navals qui ont effectué des missions différentes dans la région dans le passé, les deux groupes navals, 63 et 64, qui ont une présence permanente et constante dans la mer Rouge jusqu’au canal de Suez assureront désormais la sécurité de nos compagnies de navigation », a-t-il ajouté.

