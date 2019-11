Histoire médicinale de l’Iran et du monde musulman : les savants de 30 pays réunis à Téhéran

Le Professeur en Histoire médicinale à l’Université de Chahid Behechti de Téhéran, Ali Akbar Velayati, s’exprimant mercredi 20 novembre, à l’occasion d’une conférence de presse sur le colloque, a ajouté : « L’histoire médicinale de l’Iran et du monde islamique reste un guide pour la médecine moderne. Il existe de longues et précieuse expériences dans ce domaine qui peuvent efficacement aider et inspirer les médecins de notre temps dans le traitement des maladies ».

Il a évoqué ensuite la production de 80 000 espèces de médicaments à base végétale en Iran.

Ce colloque sera organisé à l’initiative de l’Iran et en coopération du bureau de la Médecine du ministère iranien de la Santé, l’Académie mondiale de l’Histoire pharmaceutique basée en France, les Affaires internationales du Ministère des Sciences, le bureau des Etudes de l’Histoire médicinale de l’Iran, l’Association mondiale de l’Histoire pharmaceutique et la Fondation d’Iranologie, à Téhéran.

30 invités spécialistes dans ce domaine, représentant de divers pays, dont l’Inde, la Turquie, l’Allemagne, les Pays Bas, les Etats-Unis, l’Italie, la Tunisie, le Bangladesh, la France et …sont présent dans ce colloque prévu fin novembre pour 4 jours.

L’événement sera axé sur la médecine iranienne, l’Histoire médicinale de l’ancienne Perse et l’Histoire médicinale de l’ère post-islamique.

29 savants iraniens et étrangers prononceront des discours scientifiques à cette occasion.

A part Téhéran, la capitale, la ville méridionale de Chiraz sera également hôte des assises d’expertise.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**