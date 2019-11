Iran/troubles : le peuple a surmonté une nouvelle épreuve (Rohani)

« La nation iranienne est sortie victorieuse d'un nouveau test historique et a montré que, malgré les problèmes économiques du pays et les mécontentements existants autour de la politique de gestion du gouvernement, ils ne laisseraient jamais la balance pencher en faveur de l'ennemi », a déclaré le Président Rohani lors d’une réunion du gouvernement à Téhéran mercredi.

Hassan Rohani saluant lors d'un Conseil des ministres des rassemblements immenses et spontanés du peuple dans diverses villes du pays, dont notamment à Zanjan, à Tabriz et à Chhar-e Kord contre les émeutiers et les fauteurs de troubles a déclaré : « C’était la plus grande démonstration du pouvoir de la nation iranienne. Ces récentes évolutions ont permis d’être à la fois exposé l’étendue des capacités de l’ennemi (pour provoquer des troubles) et le niveau de fermeté, de magnanimité et de grandeur de la nation iranienne ».

Mardi au soir, les forces de l'ordre iraniennes ont annoncé un retour quasi-total au calme sur l'ensemble du territoire iranien après quatre jours de troubles marqués par des actes de vandalisme jamais connus de mémoire iranienne : voitures, banques, immeubles, boutiques, centres commerciaux attaqués, services d'urgence, pillés, incendiés,... forces de l'ordre attaquées, tuées à coup de cocktail molotov, armes blanches ou encore de balles réelles... Des millions de dollars de dégâts dans un pays où la culture de partage et d'entraide est plurimillénaire tout comme le sens de civisme.

« Les amis et les ennemis doivent savoir que nous avons repoussé l'ennemi dans la guerre militaire, politique et les questions de la sécurité et grâce à Dieu, nous le repousserons aussi, sans aucun doute, dans la guerre économique», c'est ainsi qu'a réagi mardi le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khameneï.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**