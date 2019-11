Téhéran somme l’Europe de se focaliser à ses promesses non-tenues vis-à-vis du peuple iranien

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a fait ces remarques jeudi 21 novembre en réaction aux allégations interventionnistes de la porte-parole de l'Union européenne, Maja Kocijancic, sur les manifestations protestataires contre l’augmentation du prix d’essence, émaillées en violences par les casseurs et les saboteurs.

« Ingérence dans les affaires intérieures de l'Iran », c’est ainsi qu’a qualifié le porte-parole du ministère iranien des A.E., la position inappropriée de l’Europe.

Le diplomate iranien a invité les pays européens à balayer devant leurs propres portes, et au lieu de se pencher sur les affaires domestiques iraniennes, à s’occuper de leurs propres problèmes et à penser aux manifestations protestataires qui déclenchent presque hebdomadairement sous diverses formes causant des dégâts et des pertes ainsi que des arrestations de masse ».

