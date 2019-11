Chaînes de télé persanophones hostiles : l’Iran porte plainte auprès de l’OFCOM

Téhéran réclame de par cette lettre l’application de la loi sur les médias hostiles persanophones, actifs à l’étranger, qui se sont jetés sur l’occasion suite à l’augmentation du prix de l’essence annoncé par le gouvernement, pour user et abuser des manifestations protestataires du peuple, affichant officiellement leurs soutiens aux casseurs et incitant systématiquement et manifestement aux actes de violences et aux troubles.

« Le peuple iranien n'oubliera jamais ces jours où des chaînes de télévision hostiles persanophones à leur tête « BBC Persan », « Voice of America (VOA) », « Man-o-To » et « Iran International », toutes financées par des gouvernements étrangers et du clan de (l’ancien régime despotique) Pahlavi, mettaient tout leurs possibles, pour faire passer les émeutiers organisés, les assassins qui visaient la vie des gens et les casseurs incendiaires qui mettaient à feu les propriétés publiques et privées, pour les détracteurs politiques et faisaient tout pour déstabiliser l’Iran », avait déploré le diplomate dans un autre message posté sur Twitter.