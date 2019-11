Les relations de coopération étroites avec l'Iran, l'une des principales priorités du Pakistan (Arif Alvi)

Il s'est entretenu avec l'ambassadeur iranien sortant au Pakistan, Mehdi Honardoost, qui lui a fait ses adieux à Islamabad vendredi 22 novembre, selon Associated Press of Pakistan.

Le président a déclaré que le Pakistan était reconnaissant au chef suprême iranien, l'Ayatullah Ali Khamenei, pour son soutien sans faille à la juste lutte du peuple cachemiri.

Le Président a déclaré que le Pakistan continuerait à soutenir les droits de l'homme de toutes les communautés du monde et qu'à cet égard, l'initiative de la chaîne de télévision anglaise du Pakistan, de la Turquie et de la Malaisie contribuerait grandement à lutter contre l'islamophobie.

Le président a ajouté que le Pakistan et l'Iran entretenaient d'étroites relations bilatérales fondées sur la religion, la culture, les contacts entre peuples et les intérêts communs soulignant que d'étroites relations de coopération avec tous les pays voisins, y compris l'Iran, constituaient l'une des grandes priorités du Pakistan en matière de politique étrangère.

L'ambassadeur a souligné que le Pakistan et l'Iran étaient des pays frères et que la paix et la stabilité régionales constituaient leur priorité absolue.

Le président a apprécié les services fournis par l'ambassadeur iranien sortant dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays durant son mandat au Pakistan.

