Le maire de Sarajevo met l'accent sur la coopération urbaine avec l'Iran

Lors d'une réunion avec l'ambassadeur d'Iran en Bosnie-Herzégovine, Mahmoud Heidari, M. Skaka a exprimé sa joie de pouvoir bénéficier d'une meilleure connaissance de la civilisation et des connaissances scientifiques et des capacités artistiques de l’Iran et a souligné l’importance de la coopération et des échanges d’expériences entre les deux pays dans le domaine des services publiques.

Il a également salué l'hospitalité des maires de Téhéran et d'Ispahan lors de sa récente visite en Iran.

Heidari a souligné l'intérêt particulier du gouvernement et de la nation iraniens pour le peuple de Bosnie-Herzégovine et a déclaré que la diplomatie urbaine peut compléter les bonnes relations des deux pays et jouer un rôle constructif dans les relations bilatérales.

Skaka accompagné de deux membres du conseil de la capitale de la Bosnie-Herzégovine s'est rendu à Téhéran à l'invitation du maire de Téhéran, Pirouz Hanachi, dans la première moitié de novembre.

