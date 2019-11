L’ambassadeur de Japon apprécie vivre en Iran

Mitsugu Saitu qui a travaillé pendant des années dans le cadre des missions diplomatiques dans plusieurs pays riverains du golfe Persique, dont et notamment en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis et à Oman, a déclaré: « Le peuple iranien élit au suffrage universel le Président et les parlementaires; (pour un mandant de quatre ans) cela montre que la démocratie en Iran est plus sérieuse et plus large que dans d’autres pays de la région ».

En visitant des salles de presse des services intérieurs et extérieurs pour se familiariser in visu avec les activités professionnelles d'IRNA, le diplomate japonais s'est dit surpris par la forte présence de femmes journalistes et rédactrices en chef à l’Agence.

L’ambassadeur du Japon a ajouté qu’il envisage de préparer dans un proche avenir une assise réunissant les directeurs de l’IRNA et les responsables des agences de presse japonaises, actives en Iran, pour discuter des moyens d’élargir la coopération bilatérale sur plan médiatique.

Saluant pour sa part l’initiative, le DG de l’IRNA, Seyyed Ziya Hachemi évoque la récente réunion de l'Assemblée générale de l’Organisation des agences de l’Asie-Pacifique (OANA), tenue à Séoul, (capitale de la Corée du Sud) et la nomination de l'agence de presse officielle de la République islamique d'Iran à la tête de la future Assemblée générale de l'OANA, pour dire que les fenêtres d’ opportunités pour élargir la coopération régionale et internationale entre les médias iraniens et japonais sont plus que jamais favorables.

Ayant pour thème «Nouveaux défis pour le journalisme: innovations technologiques et questions de confiance», la 17e Assemblée générale de l'Organisation des agences de presse de l'Asie-Pacifique (OANA) a lieu du 6 au 9 novembre 2019 à l’hôtel Lotte Seoul, en République de Corée.

