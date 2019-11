L'Iran, l'un des « pôles » pour le Karaté dans le monde

Hamid Reza Sadeqi s’exprimant vendredi 22 novembre en marge du Championnat international de karaté organisé dans la ville portuaire d’Astara au nord de l’Iran, a ajouté: « En plus de renforcer les relations de l'Iran avec plusieurs pays sur plan sportif, ces compétitions auront des bonnes retombées touristiques et financières.

Il a ajouté que l'organisation de compétitions asiatiques et internationales dans les zones frontalières du pays est l'une des politiques suivie par la Fédération de Karaté, visant à découvrir les talents et à acquérir des expériences positives pour gagner les titres chez les athlètes iraniens.



« Six Karatékas iraniens se sont qualifiés pour les Jeux olympiques au Japon et nous espérons y sortir victorieux », a-t-il souhaité.

Sadeqi a déclaré que le tournoi international de karaté avait débuté le 20 novembre avec la participation d'équipes d'Iran, Azerbaïdjan, Afghanistan, Pakistan, Inde, Irak et Arménie dans la ville portuaire frontalière d'Astara. Aujourd'hui samedi 22 novembre en est le dernier jour, a-t-il ajouté.



« Environ 700 athlètes, adolescents, jeunes et adultes sont présents à ces compétitions. Astara est un bon hôte pour des événements sportifs nationaux et internationaux », a-t-il encore indiqué.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**