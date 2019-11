Kourach : une entraineuse de renommée internationale à Téhéran

L’entraîneur est l’un des instructrices de Korash qui s’impose à l’échelle mondiale chez les femmes. Elle possède de riches années d’expérience en tant qu’entraîneuse-chef de l’équipe nationale taïwanaise.

Cette dame entraîneuse est l’une des instructrices de Korash qui s’impose à l’échelle mondiale chez les femmes. Elle possède de riches années d’expérience en tant qu’entraîneuse-chef de l’équipe nationale taïwanaise.

Elle a également entraîné l’équipe nationale taïwanaise aux Jeux asiatiques à Jakarta. L'entraîneuse est arrivée à Téhéran le vendredi soir 22 novembre et sera dans notre pays pendant deux semaines.

Le kourach (ou kurash, mot ouzbek signifiant « lutte ») est un style de lutte traditionnelle d'Asie centrale, où il est un élément important des fêtes de Sabantuy, Akatúj et Djien. Il est pratiqué notamment en Ouzbékistan et au Tatarstan. La spécificité de ce type de lutte est que les lutteurs se saisissent de leur adversaire au moyen de serviette.

C'est surtout son grand dynamisme, sa vitesse d'exécution et son côté spectaculaire qui le rendent populaire. Son style et la veste utilisée le font ressembler au « judo traditionnel », mais il est bien plus ancien. C'est un sport très apparenté au judo, ainsi qu'au sambo (russe) qu'il a inspiré. Le Kourach serait vieux de plus de 3 500 ans.

Les tournois internationaux, championnats continentaux et mondiaux se déroulent régulièrement à travers le monde. Son introduction récente aux Jeux asiatiques et africains en tant que sport de démonstration le pose comme un futur prétendant aux Jeux olympiques. Le kourach fait aussi partie des disciplines des Jeux mondiaux nomades.

