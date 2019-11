Congrès mondial Smart City Expo: Téhéran parmi les gagnants 2019

Le congrès mondial Smart City Expo (SCEWC), le principal événement international concernant les villes et les solutions urbaines intelligentes organisé par la Fira de Barcelone, a annoncé en octobre les finalistes des World Smart City Awards (WSCA) 2019. Au total, 28 villes et projets ont été sélectionnés parmi les finalistes des sept catégories de prix. Les gagnants sont annoncés le 20 novembre lors d'une cérémonie de remise de prix au congrès mondial Smart City Expo.

L'édition 2019 des WSCA est l'une des plus grandes éditions à ce jour et a enregistré plus de 450 inscriptions de 59 pays différents dans ses sept catégories : « City Award », Idée innovante, Transformation numérique, Environnement urbain, Mobilité, Gouvernance et finances et Villes d'inclusion et de partage. Depuis 2011, ces prix récompensent des projets pionniers, des idées et des stratégies visant à promouvoir le développement urbain durable dans le monde entier.

Pour le City Award, les finalistes sont Bristol (Royaume-Uni) pour son initiative Connecting Bristol ; Curitiba (Brésil) pour le programme Case Vale do Pinhão Innovation Ecosystem ; Montevideo (Uruguay) pour son projet Montevideo Smart City avec équité, inclusion et durabilité environnementale ; Séoul (République de Corée) pour l'initiative Data Driven Smart City ; Stockholm (Suède) pour le projet GrowSmarter : transformer les villes pour une Europe intelligente et durable ; et Téhéran (Iran) pour son programme Smart Téhéran.

