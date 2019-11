L'Iran réfute les accusations portées à la réunion de Manama

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Seyed Abbas Mousavi, a critiqué les propos sans fondement et les fausses accusations portées contre l'Iran par certains États lors du dialogue IISS (Institut international d'études stratégiques) de Manama à Bahreïn.

Les pays qui ont eux-mêmes engendré et répandu le terrorisme et l'extrémisme, se sont immiscés dans les affaires intérieures des autres en violant les principes du bon voisinage et ont porté atteinte à la sécurité régionale en attirant des forces étrangères, ne peuvent pas attribuer leurs problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés à la République islamique d'Iran en accusant les autres », a souligné Mousavi.

L'agression militaire dirigée par les Saoudiens contre le Yémen, le massacre de dizaines de milliers de femmes et d'enfants innocents et la destruction de toutes les infrastructures de ce pays et le recours à un comportement colonialiste pour renverser les gouvernements légitimes et établir des régimes de marionnettes ne sera pas effacé de la mémoire historique de l'opinion publique dans la région et dans le monde », a-t-il souligné.

