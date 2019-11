Avec 1644 points, l’équipe d'Iran a maintenu sa première place en Asie et sa quatrième position dans le classement mondial, selon Futsal World Ranking.

Les équipes de Brésil, d'Espagne et de Russie précèdent l’Iran et l’Argentine, le Portugal, le Kazakhstan, l’Italie, l’Ukraine et la Colombie occupent de 5ème à 10ème positions.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**