Fréquentation touristique étrangère à Kerman, augmenté de16 %

La plupart des touristes étrangers qui visitent Kerman viennent d’Allemagne, d’Italie, de France, des Pays-Bas, d’Espagne et de Chine, et les sites les plus visités de la région dont les attractions touristiques sont multiples, sont le désert du Lout, la citadelle de Bam, la ville historique de Rayen, le village de Dastkand Meymand et le jardin Prince Mahan.

Il a souligné la nécessité de faire de la publicité pour présenter des attractions touristiques de la province de Kerman.



En outre, au cours des six premiers mois de cette année, 123 450 touristes iraniens ont visité la province et apprécié ses attractions naturelles et historiques.

