12 universitaires iraniens parmi les chercheurs les plus cités au monde

« Clarivate Analytics (ISI), anciennement l'entreprise de propriété intellectuelle et des sciences de Thomson Reuters, présente chaque année les chercheurs les plus cités au monde. La liste comprend un groupe de chercheurs en sciences dont sociales qui étaient largement cités au cours de la dernière décennie », a déclaré le responsable du Web site du Centre de Citation Scientifique du Monde Islamique (ISC) Mohammad Javad Dehqani.

Il a ajouté: « Les chercheurs ont été sélectionnés sur la base de leurs travaux dans 21 domaines, et les chercheurs travaillant simultanément dans plusieurs domaines (inter-domaines) ont également été classés dans un domaine distinct ».

« ISI Highly Cited » est une base de données de chercheurs hautement cités. Il s'agit des chercheurs scientifiques dont les publications sont le plus souvent citées dans des revues spécialisées au cours de la dernière décennie, publiées par l'Institute for Scientific Information. L'inclusion dans cette liste est considérée comme une mesure de l'estime de ces universitaires et est utilisée, par exemple, par le classement des universités dans le monde. Il a été fondé sous l'ISI et à partir de 2018, il continue sous le même nom chez Clarivate.

Selon le responsable iranien, les 12 plus grands chercheurs iraniens figurent dans la liste des

6 200 premiers chercheurs dans le monde.

Il a ajouté: « Les meilleurs chercheurs de l’Iran étaient respectivement actifs dans les domaines interdisciplinaire (quatre), agriculture (trois), mathématiques (trois) et ingénierie (deux).

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**