L'investissement des pays industrialisés en Iran, une tendance à la hausse

Selon les statistiques et conformément aux licences délivrées, durant les six premiers mois de l'année en cours (débutée le 21 mars 2019), quelque 52 projets d'investissement étranger évalués à 767 millions de dollars, ont été approuvés dans le secteur industriel iranien.

Les Pays-Bas, avec une participation équivalente à 48,2%, soit un investissement de 372 millions de dollars, occupent la position de leader à investir dans le secteur de l'industrie iranienne, toujours d'après les données du ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce.

Le rapport précise que les Pays-Bas avec 372 millions de dollars, les Emirats arabes unies avec 178 millions de dollars, l'Allemagne avec 71 millions de dollars, la Turquie avec 66 millions de dollars et la Chine avec 28 millions de dollars s’accaparent respectivement la plus grande partie des investissements étrangers en Iran.

Les données indiquent également qu'en termes de nombre de projets, la Turquie, l'Afghanistan et les Émirats arabes unis occupent les trois premières positions, tandis que les Pays-Bas, la Chine et l'Inde se classent à la quatrième position et que l'Allemagne et la Russie occupent conjointement la cinquième place.

L'étude souligne que 19 de ces 52 projets étrangers seront financés à 100% et que 32 autres ont la participation conjointe des entreprises nationales et étrangères.

***Le secteur industriel, le marché le plus attractif pour les investisseurs étrangers en Iran.

Les statistiques montrent que les investissements industriels représentent 97,8%, tandis que 1% correspond aux mines et 2,1% au commerce.

L'Iran, on le sait, est une terre attractive pour les touristes. Il l'est aussi pour les investisseurs étrangers qui le choisissent pour s'y implanter.

